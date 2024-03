I primi provvedimenti erano scattati nel corso del 2022 sulla base delle indagini patrimoniali condotte dalla Divisione polizia anticrimine per la notevole sproporzione tra i beni e redditi dichiarati, con l’annessa origine illecita dei proventi utilizzati per acquistarli. Così, questa mattina a Roma, in zona Romanina, è iniziato lo sgombero di una storica villa appartenente al clan Casamonica, in via Flavia Demetria 90: casa con piscina, arredo sfarzoso e gli immancabili cavalli di lusso d’oro. L’immobile – un simbolo di potere per il clan – è situato in via Flavia Demetria, ed apparteneva al capoclan Giuseppe . La prima fase del provvedimento risaliva al 2022, scattata sulla base delle indagini patrimoniali dei Casamonica. Nel mirino allora finirono anche altre ville con piscine tra la Romanina e Frascati, gioielli dal valore di 30.000 euro, una stazione di servizio a marchio Ip con tanto di bar tabacchi a San Cesareo, un altro bar a Montecompatri, dieci polizze dal valore di oltre 30.000 euro e disponibilità bancarie per un valore di 65.000 euro presso una serie di istituti di credito.

Le parole di Gualtieri

Soddisfazione anche per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Oggi vorrei ringraziare le forze dell’ordine che hanno sgomberato i Casamonica della loro villa. Va individuato e colpito l’aspetto economico e poi far vedere che questi beni vengono affidati al servizio della comunità. Contro le mafie – ha detto Gualtieri – non dobbiamo abbassare la guardia ma mantenere un alto livello di consapevolezza e mobilitazione, le mafie sono un pericolo, un attacco e un rischio alla nostra vita comune'”, ha detto nel corso della conferenza stampa in Campidoglio sulla ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ prevista per il 21 marzo al Circo Massimo, nella Capitale.

