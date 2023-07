“Quando la pezza è peggio del buco“, direbbero i romani (e non solo). La lettera di scuse inviata da Ivan Dimitrov, 27 enne bulgaro, al Comune di Roma, al Sindaco Gualtieri e alla Procura, ha dell’incredibile: il ragazzo si scusa, come riporta il Messaggero, ma dicendo di non sapere che uno dei monumenti più celebri della Capitale fosse antico.

Ivan, che oggi vive in Gran Bretagna, si dice pentito di aver sfregiato il Colosseo e si è scusato con queste parole: “Consapevole della gravità del gesto commesso desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell’intera umanità”.

Ivan ha anche parole di ringraziamento per coloro che “con dedizione, cura, sacrificio custodiscono l’inestimabile valore storico e artistico del Colosseo”. Dimitrov nonostante le scuse, per lo sfregio rischia tuttora una multa fino a 5 mila euro e 15 giorni di carcere ed è indagato per danneggiamento di beni culturali.

La lettera diventa pubblica dopo circa due settimane dalla bravata ai danni dell’Anfiteatro Flavio, dove Ivan aveva inciso con una chiave, nel marmo, il suo nome e quello della sua fidanzata e l’anno: “Ivan+Hayley 23”.