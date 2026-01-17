Best International Hotel Interior e Best International Hotel Suite Interior. Sono i due prestigiosi riconoscimenti per l’interior design attribuiti al Romeo Hadid Roma nel corso degli International Property Awards andati in scena venerdì 16 gennaio al The Savoy Hotel di Londra.

I premi sono stati assegnati nell’ambito di IPAX Global & International Property Awards, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’eccellenza nei settori dell’hospitality, dell’architettura e dell’interior design e che coinvolge i più prestigiosi hotel di lusso presenti sulla scena internazionale.

Entrambi i premi valorizzano l’eccellenza del progetto di interior design di Romeo Hadid Roma, che tra poche settimane festeggerà il suo primo anno di vita, riconosciuto per la qualità complessiva degli spazi e per la coerenza progettuale delle suite, capaci di coniugare ricerca estetica, innovazione e attenzione all’esperienza dell’ospite.

Nello specifico il premio Best International Hotel Interior valorizza l’approccio progettuale degli ambienti comuni, mentre il riconoscimento Best International Hotel Suite Interior celebra la cura del design delle suite, distinguendosi nel panorama internazionale dell’hotellerie di alta gamma.

Con questi due premi, Romeo Hadid Roma rafforza il proprio posizionamento sulla scena internazionale, confermando il valore di una visione progettuale contemporanea riconosciuta ai massimi livelli del settore.

Redazione