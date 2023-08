La Luna è di nuovo nel mirino della Russia, dopo una pausa di 47 anni. All’1.10 di questa notte, il cosmodromo di Vostochny ha assistito al lancio entusiasmante della missione Luna-25, portando con sé un lander progettato con cura, destinato a raggiungere il suo primo atterraggio nella regione meridionale del polo lunare, una zona che cela un tesoro nascosto d’acqua sotto forma di ghiaccio, Un obiettivo di portata ambiziosa, affrontato con slancio dalla Russia, anche se ora lo fa senza la compagnia dell’Europa, una cooperazione troncata dalla spirale di eventi innescata dall’invasione dell’Ucraina.

“Riportare l’umanità sulla Luna e, questa volta, piantarvi le radici”: era questa la visione che nel 2015 aveva unificato gli sforzi dell’Agenzia Spaziale Europea e della controparte russa Roscosmos. Un sogno spezzato negli anni ’70, ora rivitalizzato con slancio.

