Stop in serie A: troppi positivi nel gruppo squadra della Salernitana che non partirà per Udine, dove stasera alle 18:30 si sarebbe dovuta disputare la partita tra i granata e i padroni di casa friulani. Lo ha comunicato il club campano in una nota diffusa nella notte. La società fa sapere di aver preso atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno.

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi”, si legge nel comunicato. “La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”.

Il calendario di serie A prevede tra oggi e domani l’ultimo turno del girone di andata di Serie A. La nota del club campano si contrappone alle dichiarazioni rilasciate ieri dal d. t. dei bianconeri di Udine, Pierpaolo Marino, che aveva assicurato: “La Lega ci ha confermato che la partita contro la Salernitana si giocherà come da programma. La Salernitana ha prenotato un volo charter domani mattina (stamattina, ndr) per poter scendere regolarmente in campo. Questa è la novità e non ci saranno stravolgimenti. Noi siamo rimasti sempre concentrati anche perché dalla Lega hanno sempre detto che la situazione non era così grave da giustificare il rinvio”.

Nel pomeriggio di lunedì l’Asl di Salerno aveva bloccato la trasferta della squadra granata a Udine dopo che due calciatori e un membro dello staff erano risultati positivi al Covid. In serata i tamponi molecolari avevano confermato le positività. Al momento risulta che uno dei positivi nel gruppo soffre i sintomi del contagio. La partita al momento risulta rinviata a data da destinarsi. La Lega di Serie A deciderà se riprogrammare il match o se decreterà la sconfitta a tavolino con successivo ricorso della Salernitana. Per le stesse ragioni è stata rinviata in serie B Lecce-Vicenza in programma stasera alle 20:30.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

