All’ambasciata russa in Italia non ci vedono “nulla di illegale”, e ammettono così che i biglietti per il viaggio del segretario della Lega Matteo Salvini a Mosca previsto per il 29 maggio, la ‘missione di pace’ poi annullata tra le polemiche, sono stati acquistati con l’aiuto diretto della diplomazia del Cremlino in Italia.

Una risposta all’indiscrezione pubblicata ieri sul quotidiano La Verità: il giornale scriveva che il ‘consulente’ di Salvini Antonio Capuano, ex parlamentare napoletano di Forza Italia, si sarebbe fatto dare dal figlio del capo del Gru (il servizio militare russo) i soldi per il viaggio a Mosca.

In una nota ufficiale l’ambasciata russa spiega infatti che i biglietti sono stati pagati per Salvini e il suo staff, ma “ci è stata restituita la cifra spesa: non ci vediamo nulla di illegale. Quanto alle speculazioni sui nomi di specifici dipendenti dell’Ambasciata, le riteniamo assolutamente inadeguate”, spiega l’ufficio diplomatico di Mosca a Roma.

Una assistenza dovuta, sottolinea l’ambasciata, a causa delle sanzioni internazionali contro il Cremlino, che di fatto hanno sospeso i collegamenti tra Roma e Mosca e non avrebbero permesso l’acquisto dei biglietti della compagnia aerea Aeroflot dall’Europa.

❗️Сообщение пресс-службы Посольства в связи с появившимися в ряде итальянских СМИ публикациями об организационных аспектах несостоявшейся поездки сенатора М.Сальвини в Москву

👉https://t.co/wjeY05WAdg pic.twitter.com/2zUUSpEgiw — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) June 11, 2022

Ambasciata che quindi conferma l’assistente a Salvini e alle persone che avrebbero dovuto accompagnarlo “nell’acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un’agenzia di viaggi”. Soldi poi restituiti dal leader del Carroccio perché il viaggio a Mosca è saltato “per motivi ben noti”, scrivono nella nota i diplomatici russi a Roma.

Salvini nega pagamento russo

Ma la ‘ricostruzione’ dell’ambasciata russa non piace a Salvini, che in una nota della Lega ha annunciato di aver dato mandato ai suoi legali di “querelare chi, a partire da media e politici, ha fatto o sta facendo insinuazioni e accuse a proposito del possibile viaggio a Mosca“.

“Le spese per il possibile viaggio aereo di Salvini sono state interamente pagate dalla Lega, come confermato e spiegato chiaramente dall’ufficio stampa dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia“. “Nessun biglietto omaggio del Cremlino, quindi, e nessun ‘viaggio pagato da Mosca’: chiunque continuerà a sostenere il contrario ne risponderà nelle sedi opportune“, conclude la nota del Carroccio.

Le reazioni politiche

La conferma russa del ‘finanziamento’ e del sostegno del Cremlino al viaggio a Mosca di Salvini provoca l’immediata e furiosa reazione del Partito Democratico. “Cosa andava Salvini a fare a Mosca a spese della Russia? Non ci racconti la frottola che andava a fare la pace“, attacca Lia Quartapelle, responsabile Esteri dei dem. E la capogruppo del partito al Senato, Simona Malpezzi, aggiunge: “Invece di attaccare il Pd, Salvini spieghi le ambiguità del viaggio a Mosca“.

Le parole più dure su Salvini sono però di Carlo Calenda. Per il leader di Azione è “chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e i rappresentanti della Lega al Governo dovrebbero acquisire la consapevolezza che è una persona pericolosa per la sicurezza nazionale”.

Mi sembra chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e i rappresentanti della Lega al Governo dovrebbero acquisire la consapevolezza che è una persona pericolosa per la sicurezza nazionale. https://t.co/IWi3owiepf — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 11, 2022

Salvini che, sostiene Calenda, “senza avvertire il Governo che sostiene, si fa organizzare e finanziare un viaggio dall’Ambasciata di un paese sotto sanzioni, autore di una guerra di aggressione e che minaccia l’Occidente di distruzione, o è molto stupido o è in qualche modo legato ai russi”.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro