Era la proprietaria di un negozio di alimentari a San Casciano, Laura Frosecchi, uccisa questa mattina all’età di 59 anni con colpi di arma da fuoco proprio all’interno della sua attività.

San Casciano, Scutti spara alla zia nel suo negozio

È stato il nipote, un giovane di 22 anni, di nome Mattia Scutti così come riportato da Adn Kronos, a rivolgerle contro l’arma e a dare fuoco, per poi fuggire. Il ragazzo è stato arrestato dalle forze dell’Ordine poco prima delle 15 di questo pomeriggio, e non ha ancora reso note le motivazioni del gesto. Al momento un tratto della strada provinciale di Volterra è stato bloccato per i rilievi e per favorire le ricerche. Il corpo è stato trovato da una cliente.

Chi era Laura Frosecchi

Laura Frosecchi era a capo di un negozio molto conosciuto in zona, nella frazione di Chiesanuova. Il forno “Da Graziella” che ogni giorno accoglieva i tanti clienti locali. Laura era sposata con Stefano Bettoni con cui aveva appena festeggiato il 25esimo anniversario di matrimonio. il nipote Mattia in passato aveva lavorato come operaio agricolo in una fattoria della zona.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco