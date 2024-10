Erano felici insieme Olivia Nuzzi (31 anni) giornalista del New York Magazine e Ryan Lizza (50) corrispondente da Washington di The Politico e in procinto di sposarsi prima di finire al centro di una diatriba con in mezzo un terzo incomodo, Robert F. Kennedy Jr. che ha fatto saltare il matrimonio e costretto la coppia a rincontrarsi in tribunale. E ora che il processo è iniziato la storia viene arricchita da accuse anche sul membro dell’ex famiglia presidenziale.

La storia tra Nuzzi e Lizza

La storia ha inizio quando a metà settembre 2024 il capo di Nuzzi convoca la giornalista dicendole che Kennedy si vantava con gli amici di avere sui foto intime, ma stando alle numerose testimonianza anche la giornalista avrebbe parlato con colleghi della sua relazione, dicendosi prima disgustata dal corteggiamento e poi “infatuata” dopo aver fatto del sesso su FaceTime, ma ha successivamente incolpato l’ex fidanzato – venuto a conoscenza della loro storia d’amore – di aver rivelato la relazione virtuale con Kennedy, iniziata poco dopo un’intervista, a novembre 2023.

Le manipolazioni e la storia col “sessuomane settantenne”

La relazione tra Nuzzi e Kennedy sarebbe andata avanti per quasi un anno e sarebbe stata caratterizzata esclusivamente da episodi di “sexting” e stando a quanto riferito da Kennedy, da un solo incontro dal vivo. La reporter ha presentato una richiesta di ordinanza restrittiva contro Lizza, accusandolo di molestie e ricatto, ma quest’ultimo ha sostenuto che la fidanzata avesse cercato il suo aiuto per liberarsi di quella situazione, e gli avrebbe confidato di sentirsi manipolata dall’enorme disparità di potere tra lei e l’amante. La donna gli avrebbe confidato di essere coinvolta in una storia “tossica e malsana” con un “sessuomane” settantenne, “folle”, preso dal desiderio di “possedere, controllare e ingravidare”.

Il processo

I legali della giornalista, in risposta hanno dichiarato che Lizza utilizza i media per molestare e umiliare l’ex fidanzata, e che lo scopo dell’ordine di protezione è quello di garantire l’incolumità della loro cliente che accusa Ryan Lizza di averle rubato un dispositivo elettronico e di aver usato il materiale per ricattarla e convincerla a tornare insieme. L’ex compagno, ha quindi negato ogni accusa e ha precisato che le informazioni divulgate ai media sulla relazione dell’allora compagna, descritta come una persona sconvolta e incapace di accettare la fine del loro rapporto, sarebbero state apprese direttamente dalle ammissioni della stessa. Ora da quando lo scandalo è emerso pubblicamente, la reporter è in congedo. E in attesa di ulteriori sviluppi è arrivato anche il commento dell’ex conduttore dei notiziari di MSNBC Reports, Keith Olbermann, in passato fidanzato di Nuzzi che ha confidato di aver sperimentato personalmente la stessa situazione in passato: quando aveva 21 anni e lui 55 e ammettendo la che fine della loro relazione non era stata poi così diversa da quanto racconta la cronaca rosa di Washington.

