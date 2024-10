Bob Woodward appartiene a quella categoria di leggende ascrivibili al giornalismo americano e in un certo senso distanti dalla visione che abbiamo da questo lato dell’Atlantico. Per tutti i cinefili e non, Woodward ha il volto cinematografico di Robert Redford in Tutti gli uomini del Presidente, pellicola che racconta la prima grande inchiesta di Woodward con Carl Bernstein che portò alla luce il più grande scandalo politico degli Stati Uniti, il Watergate.

Il precedente ‘Fear’

L’inchiesta porterà alle dimissioni del presidente Richard Nixon e al più grande shock istituzionale della democrazia moderna per antonomasia. Questo per capire che Bob Woodward le inchieste le ha nel Dna, e i due premi Pulitzer conquistati in carriera coronano un profilo professionale d’eccellenza. Tanti termini del lessico giornalistico importati anche nel Bel Paese hanno origine negli ampi corridoi della redazione del The Washington Post che in quegli anni – sotto Nixon – visse la sua primavera editoriale. Nel corso dei decenni gole profonde di ogni rango hanno spifferato e confessato a Woodward quello che accadeva nella stanza dei bottoni. Così nel 1996 fu la volta del Chinagate sui rapporti tra funzionari cinesi e il comitato elettorale democratico. Così, nonostante i mutamenti e le mini rivoluzioni interne cambiavano profondamente la politica americana, Woodward ha continuato a osservare, ascoltare e attingere ai suoi confidenti: così nel 2018 fu la volta di Fear: Trump alla Casa Bianca, in cui non si lanciava certo in complimenti vero l’amministrazione Trump, definendo il Presidente sostanzialmente un “folle” e l’amministrazione in sé una “gabbia di matti”, incuriosendo e sbizzarrendo la stampa liberal in ogni angolo del mondo occidentale e non solo.

Arriva ‘War’ di Bob Woodward

Alla vigilia di queste elezioni presidenziali e ad un mese esatto del giorno che potrebbe cambiare la storia del mondo, ad essere enfatici o semplicemente a chiarire quale orizzonte ci attenderà nel prossimo futuro arriva War in cui Woodward traccia un ritratto dei protagonisti della politica americana nello scenario attuale. Secondo quanto annunciato dalle anticipazioni del New York Times – il libro uscirà il 15 ottobre negli Stati Uniti e in Italia per Solferino – la firma del Washington Post racconta i rapporti mai interrotti tra Trump e Putin, il dono di alcuni test per il Covid-19 che l’ex Presidente fece all’omologo russo. Affermazioni che hanno scatenato i repubblicani e ovviamente la campagna di Trump secondo cui Woodward è “un individuo impazzito” – copyright Steven Cheung, portavoce della campagna di Trump.

Il rapporto tra Trump e Putin è al centro della polemica politica negli Stati Uniti, e terreno fertile per gli avversari del Tycoon. Non risparmia neanche Kamala Harris e Joe Biden e il rapporto tra Biden e Netanyahu, conflittuale e astioso, ai limiti della rissa verbale. Di certo in attesa di leggere quanto scritto da Woodward una cosa è chiara, passeranno anche gli anni ma ancora oggi il vecchio reporter sa tenere l’America con il fiato sospeso.

Pasquale Ferraro