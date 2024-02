Le critiche verso Geolier si sono sprecate nel corso di queste due serate. Il musicista che ha portato sul palco una canzona in dialetto napoletano incomprensibile ai più, è arrivato primo nella classifica parziale della seconda serata di Sanremo 2024. E c’è chi si è sentito in dovere di difendere Geolier dalle numerose critiche degli utenti che immaginano Geolier a rappresentare l’italia all’Eurovision.

“Razzisti ignoranti” anche il napoletano è italiano: Karina Cascella furiosa

Karina Cascella ha deciso di farsi avanti per difenderlo, esprimendo il proprio disappunto sui social. L’ex volto di Uomini e Donne dopo aver letto tutte le cattiverie lette sul web, Cascella ha pubblicato alcune storie in cui accusava di razzismo e ignoranza chi aveva criticato il primo posto di Geolier nella classifica parziale. Su Instagram. Cascella ha pubblicato alcuni dei commenti contro il rapper e ha aggiunto i suo personale commento a difesa di Geolier.

Il primo posto in classifica di Geolier: “Stiamo scherzando? Togliamo il voto alla Campania”

Tra i 15 artisti che si sono esibiti in gara ieri sera c’era il rapper napoletano Geolier che, con la sua hit I p’te tu p’me ha ottenuto oltre 17mila visualizzazioni, confermandosi come uno dei cantanti più ascoltati di questa edizione di Sanremo2024. Se nella prima serata la sala stampa non aveva ritenuto il suo pezzo abbastanza incisivo per essere inserito tra le prime cinque posizioni, nella seconda serata, invece, Geolier si è posizionato al primo posto nella classifica parziale.

Il risultato è stato festeggiato con gioia dal diretto interessato e dai tanti fan che, non solo a Napoli, lo seguono e lo amano. Tuttavia, c’è anche chi, invece, ha commentato con tono sprezzante il primo posto del rapper napoletano, manifestando perplessità anche in merito a una sua vittoria della kermesse. Il vincitore di Sanremo2024, infatti, come di consueto, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest e molti hanno ritenuto il rapper inadatto a tale compito/onore.

Il testo della canzone di Geolier “Io p’ me, tu p’ te”

di D. Simonetta – P. Antonacci – E. Palumbo – M. Zocca – D. Simonetta – G. Petito – D. Totaro – F. D’Alessio

Ed. Eclectic Music Publishing/Thaurus Publishing/Golden Boys/ Nuova Nassau/Music Union/Management33 Music/ Wonder Manage/Studio Uno Sound – Milano

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Il testo della canzone di Geolier tradotto in italiano

Noi siamo due stelle che stanno precipitando

Ti stai vestendo consapevole che dovrai spogliarti

Pure il male ci fa bene, insieme io e te

Ci abbiamo sperato di stare per sempre insieme io e te

No no no, come si fa?

No no no, non ti scordare

Per ora no, non lo posso fare

Se non ci fossi stata avrei dovuto inventarti

La felicità quanto costa se i soldi non possono ottenerla

Ho sprecato tempo a parlare

Non l’avrei mai pensato

Che l’inizio della storia fosse già la fine della storia, per noi

Il cielo ci sta guardando

E quanto piove e perché

Si è dispiaciuto per me e per te

Perciò ora sta iniziando a piovere

Siamo due estranei che si incontrano

E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Tu mi intrappoli abbracciandomi

Anche il rivale era un angelo

Come mi puoi amare se non ti amo

Come puoi volare senza ali, no

È passato tanto tempo dall’ultima volta

Dammi un altro po’ di tempo, per l’ultima volta

No, no, no come si fa?

No no no, non ti scordare

Per ora no, non posso farlo

Non l’avrei mai immaginato

Che l’inizio della storia fosse già la fine della storia, per noi

Il cielo ci sta guardando

E quanto piove, e perché

Si è dispiaciuto per me e per te

Perciò ora sta iniziando a piovere

Siamo due estranei che si incontrano

E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Questa notte è solo nostra

Se desideri la luna, vado a prenderla e te la porto

Ma anche se lo facessi, tu non saresti contenta

Vorresti le stelle, vorrei più tempo con te

Perciò ora sta iniziando a piovere

Siamo due estranei che si incontrano

E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo