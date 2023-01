Doveva essere un sabato sera qualunque alla fine delle festività natalizie, ma in pochi istanti si è trasformato in una tragedia. Due ragazze di 21 anni erano a bordo di una Fiat 500 lungo Via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano, in provincia di Napoli, quando all’improvviso si sono schiantate contro un muro. L’impatto devastante è costato la vita alla ragazza che era al volante, ferita l’amica che era seduta accanto a lei. Le due sono subito state soccorse e portate in ospedale.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, le ragazze stavano rientrando a casa dopo una serata in compagnia quando, intorno all’una di notte, qualcosa è andato storto e, per motivi ancora da accertare, l’auto sarebbe finita violentemente contro un muro di mattoni di tufo. Le due ragazze sono state trasportate all’ospedale di Sarno ma per la ragazza che era alla guida non c’è stato nulla da fare, è morta per le ferite riportate. La passeggera è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente e per capire se altre auto siano rimaste coinvolte. Pare che ad allertare i soccorsi siano stati alcuni automobilisti che hanno notato l’impatto.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

