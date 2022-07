La scomparsa di Domenico Manzo, che tutti conoscevano come Mimì, pensionato 71enne di Prata di Principato Ultra, provincia di Avellino, è ancora avvolta nel mistero. Da quando l’8 gennaio 2021, uscì dalla sua casa nel paesino irpino e si allontanò dopo una presunta lite con la figlia Romina. Novità emergono dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e da alcune testimonianze. Intanto, secondo quanto riportato dal Mattino, gli inquirenti procederanno per omicidio e occultamento di cadavere.

Al centro dell’attenzione il litigio con la figlia Romina, indagata e accusata di sequestro di persona. Proprio dopo quel diverbio, Domenico si allontanò da casa intorno alle 21.40. Poi c’è un altro dettaglio che emerge dalle testimonianze. Loredana, l’amica di Romina, anche lei indagata e accusata di favoreggiamento e false dichiarazioni, avrebbe gridato all’incrocio dove scompare il pensionato: “Cosa avete combinato Mimì”.

Piazza Freda, via Cupali, via Nocelleto, via dell’annunziata e via Marconi (strada della stazione): le indagini degli investigatori hanno acceso i riflettori su queste zone. Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza emerge che qui transitano una Golf Plus di colore grigio, che va avanti e indietro, con a bordo due giovani, un’Alfa Giulietta bianca con a bordo un uomo e una donna, la T Rock grigia con a bordo una donna. Poi si vede un’altra Golf arrivare nella zona della basilica, e si ferma davanti la traversa Fontana del Prete. Dalla macchina scendono a piedi due ragazzi e una ragazza e si dirigono verso la traversa. Poco dopo gli stessi entrano nell’auto e vanno via: sono le 23.14. Dopo sei minuti la chiamata al 112 della denuncia di scomparsa di Mimì.

Le stesse telecamere cristallizzano alle 21.51 il passaggio di Domenico Manzo all’incrocio di via Matteotti mentre cammina verso la stazione. È quella l’ultima volta che viene visto in vita. Nello stesso momento alcuni residenti della zona riferiscono di aver udito una ragazza urlare.

Sono questi alcuni dei dettagli emersi dai nuovi interrogatori. Circostanze su cui gli investigatori dovranno far luce mentre continuano le ricerche nella zona con la speranza che si possano recuperare indizi. Al momento, oltre alla figlia Romina, all’amica Loredana e al suo ex fidanzato, risulta indagata anche la mamma di Loredana, accusata di favoreggiamento. Il 26 luglio i Ris di Roma effettueranno esami tecnici sull’auto che aveva noleggiato Romina ma che la sera dell’8 gennaio guidava Loredana. A mancare, al momento, è proprio il corpo di Manzo. Al momento gli inquirenti non hanno ritrovato nulla di significativo, ma le indagini e le ricerche continuano a ritmo serrato.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

