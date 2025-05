Apprensione ad Afragola, comune in provincia di Napoli, per Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni di cui non si hanno notizie dalla serata di lunedì 26 maggio. La scomparsa è stata denunciata dalla famiglia ai carabinieri che sono impegnati nelle ricerche e, a 24 ore di distanza, fanno sapere che “non sono stati trovati corpi” né “abiti”. Particolari diffusi per smentire rumors social.

Scomparsa 14enne ad Afragola: forse finto appuntamento con amiche

Le ricerche proseguono sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord e della Prefettura partenopea. Stando alla denuncia dei familiari, la ragazza aveva detto di uscire con le amiche intorno alle 19. Novanta minuti ha telefonato alla madre per comunicarle che presto sarebbe rincasata. Poi il nulla. Telefono staccato e nessun riscontro dalle amiche con le quali aveva detto di vedersi. Non è da escludere che la giovane avesse invece un appuntamento con un ragazzo ma su questo sono in corso accertamenti dei carabinieri.

L’appello della famiglia

Su social sono stati lanciati numerosi appelli. “Chiunque la incontrasse o la vedesse è pregato di contattare i Carabinieri di Afragola e comunicare l’avvistamento. Oppure chiamare al numero 375 798 7705 dove risponderà la madre”.

