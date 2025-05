Ha ucciso l’ex fidanzatina di 14 anni (quattordici!), poi insieme al padre, ignaro di quanto accaduto, ha partecipato alle ricerche della giovane insieme alla famiglia di lei e agli amici (il cadavere è stato poi ritrovato 36 ore dopo la scomparsa). Emerge questo dettaglio inquietante nell’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina scomparsa lunedì sera, 26 maggio, da Afragola (Napoli) dopo aver detto ai genitori inizialmente di incontrare alcune amiche. In realtà, come confermato successivamente dalla madre, doveva vedersi con l’ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci, che aveva deciso di lasciare nelle scorse settimane. Un appuntamento chiesto da quest’ultimo per provare a tornare insieme. Ma le aspettative del 19enne incensurato, che lavora ogni tanto muratore, non sono state ‘rispettate’ da Martina che ha pagato il rifiuto con la vita.

L’omicidio: colpita con una pietra e nascosta nell’armadio

Non è chiaro se costretta o meno, fatto sta che la 14enne, così come ricostruito dai carabinieri che hanno visionato telecamere e raccolto testimonianze, è andata con Tucci in un casolare abbandonato vicino all’ex stadio comunale “Moccia”. Qui dopo l’ennesima discussione Martina è stata aggredita e uccisa con una pietra, con il corpo nascosto all’interno di un armadio e coperto da detriti in quella che un tempo era la casa del custode del campo sportivo.

L’ex ha partecipato alle ricerche di Martina

Dopo l’omicidio, Tucci è tornato a casa dai genitori e dopo alcune ore, probabilmente contattato dalla famiglia di Martina che non aveva più sue notizie, ha partecipato alle ricerche della giovane accompagnato dal papà. A riferirlo, oltre ad alcuni testimoni, anche la madre della 14enne, Enza Cossentino. “Ma ho pensato subito che c’era qualcosa che non andava” spiega la donna, aggiungendo di aver avuto “un brutto presentimento” dopo che provava a chiamare inutilmente al cellulare della figlia.

Tucci incastrato da telecamere: la confessione

Tucci, convocato martedì sera in caserma dai carabinieri per essere ascoltato, è stato incastrato da un video dove è in compagnia della ex fidanzata proprio nei pressi del casolare. Dopo essersi contraddetto più volte nel corso dell’interrogatorio, intorno alle 2 di notte ha confessato in lacrime il delitto. “L’ho uccisa perché non voleva tornare con me” il movente del brutale omicidio. Tucci sarebbe crollato dopo aver capito che le prove nei suoi confronti erano schiaccianti. Oltre ad essere stato immortalato dalle telecamere nei pressi del casolare insieme alla 14enne (dopo alcune ore è uscito da solo dalla struttura), sarebbero state ritrovate anche le sue impronte sull’armadio dove era stato nascosto il cadavere. Adesso è in stato di fermo, accusato di omicidio pluriaggravato e di occultamento di cadavere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli nord, sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Afragola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.

Lo sfogo della mamma di Martina: “Le diede uno schiaffo”

Martina frequentava il primo anno dell’istituto alberghiero, aveva la passione per la cucina e sognava di diventare una chef. Con Tucci ha avuto una relazione durata poco più di un anno e terminata poche settimane fa dopo uno schiaffo ricevuto. Ai giornalisti presenti davanti alla sua abitazione, è la mamma della giovane vittima a raccontare la precedente violenza subita dalla figlia: “Gli aveva dato una sberla e io avevo capito che poteva essere violento e le dissi ‘Martina non è che viene qualcuno e mi dice che ti ha uccisa?’ E così è stato. Lui era venuto a casa mia due settimane fa piangendo, aveva mangiato da noi e diceva che l’amava. Io le dissi ‘Martina se non lo vuoi più, lascialo'”. La donna in lacrime aggiunge: “I miei vicini dicevano che era uno bravo. A sapere che poi si è rivelato un mostro”. Un mostro perché dopo l’omicidio Tucci “è stato a casa mia anche quando erano in corso le ricerche”. Infine rivela un ulteriore dettaglio raccapricciante: “Ho saputo che è stata messa in un sacco di spazzatura, ma come si fa?”, dice ancora disperata la donna che conclude: “Voglio solo giustizia”.

Il messaggio della madre e la fiaccolata

In precedenza sui social aveva scritto: “Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà vola in alto. Ora starai con i miei genitori, tu sei stata importante e lo sarai per sempre”. Intanto in serata è in programma una fiaccolata ad Afragola per ricordare Martina. Il sindaco Antonio Pannone ha organizzato l’iniziativa con raduno alle 18 in piazza Municipio e partenza alle 19.

