Per una futile lite al bar Luigi Izzo sarebbe stato ucciso ieri sera a coltellate. Aveva 38 anni, era un barbiere ed era padre di tre figli. Il delitto si è consumato a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Per l’omicidio sarebbero state fermate due persone. Sul caso indagano i carabinieri.

L’uomo avrebbe avuto una discussione accesa in un bar di via Roma, lite che avrebbe coinvolto anche il fratello della vittima. Izzo si sarebbe allontanato e sarebbe rientrato a casa insieme con la moglie. Proprio sull’uscio di casa sarebbe stato raggiunto ancora non è chiaro da quante persone. Izzo è stato colpito almeno quattro volte con un coltello da cucina. È stato trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Trasportato in caserma un uomo accusato, di circa 50 anni, che avrebbe ammesso davanti al sostituto di Santa Maria Capua Vetere Annalisa Imparato le sue responsabilità spiegando di aver agito per “difendere mio figlio” di 27 anni. Condotto in caserma anche quest’ultimo, sposato e con due figli.

Secondo la ricostruzione del Corriere del Mezzogiorno Izzo era andato intorno alle 2:00 di notte a cercare il fratello al bar, per portarlo via, a casa. Il diverbio sembrava finito ma un raid punitivo avrebbe raggiunto l’uomo in casa, attirato fuori con la scusa di un chiarimento. Un fendente lo avrebbe colpito direttamente al cuore. L’accoltellatore avrebbe consegnato l’arma del delitto, un coltello da cucina recuperato in casa.

Tantissimi i messaggi sui social che piangono la tragica morte del 38enne: “Non ci sono parole Luigi Izzo mi ha gelato il cuore la notizia questa mattina … Per chi non ti conosceva Basta scorrere la tua Bakeka per capire che ragazzo eri. Amante del tuo lavoro era la tua passione. La tua famiglia era tutto per te solo martedì parlavamo dei sacrifici che un padre fa per i figli i tuoi gioielli il tuo orgoglio…e dicesti domenica mi trasferisco nella casa nuova e poi così i miei figli e voglia e pazzia’ …”. E ancora: “Sono senza parole. Ho soltanto tanta rabbia e tanto sconforto. Non posso crederci ancora..” . L’omicidio ha sconvolto la comunità nel casertano: “Oggi Castel Volturno è morta con te”.

