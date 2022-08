Lo hanno cercato per due giorni con il cuore in gola e la speranza di trovarlo vico. Poi verso le 14.30 è stato trovato il corpo senza vita di Willy N’Guettia, il piccolo scout di 17 anni che martedì scorso si è tuffato dal pedalò nel lago di Lavarone in Trentino. Era in vacanza con il fratello e il suo gruppo di scout. Sul posto sono arrivati anche i genitori, originari della Costa d’Avorio ma residenti a Lonigo, in provincia di Vicenza.

Le ricerche erano riprese all’alba, per il secondo giorno consecutivo. Martedì si era tuffato dal pedalò nel lago di Lavarone, in Trentino e non è più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato con il sonar il fondale melmoso e torbido del lago che, in alcuni punti, raggiunge i 28 metri di profondità. Il ragazzo, in vacanza assieme a un gruppo di 11 scout e 3 accompagnatori, aveva noleggiato un pedalò con il fratello. Poi il bagno: Willy non è tornato a galla. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 e subito sono scattati i soccorsi. Le ricerche dei vigili del fuoco sono andate avanti a oltranza.

Poi il corpo è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il fondale melmoso e irregolare, dove è presente anche della vegetazione subacquea hanno reso difficili le operazioni. Sono state utilizzate grandi reti e strumenti come sonar, per una ricerche più localizzate. Proprio i sommozzatori dei pompieri avevano scandagliato le acque del lago (profondo venticinque metri) calati con l’elicottero, partendo dal punto indicato dagli scout. Un lavoro non semplice per i sub data la poca visibilità dell’acqua anche a causa della siccità. Attivati fin da subito anche i bagnini del Lido Marzari e del Lido Bertoli, più vicini al punto in cui il diciassettenne era sparito. Se si sia tuffato, pensando forse di essere i un tratto poco profondo, o se sia caduto accidentalmente dovrà essere accertato.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro