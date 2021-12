Hanno imbrattato i muri esterni della Mostra d’Oltremare di Napoli, da un anno centro di riferimento per la vaccinazione anti-covid dell’Asl Napoli 1 Centro, con scritte raccapriccianti. “Il Governo mente”, “il vaccino uccide“, “salvate i bambini” e “vivi libero”. Sono le scritte no vax che ignoti hanno lasciato all’esterno dell’hub vaccinale nel corso della notte.

Così nella mattinata di martedì 28 dicembre i sanitari e gli addetti alla sicurezza della Mostra hanno trovato un simile scempio all’apertura dei cancelli. A denunciare il raid è stata la stessa azienda sanitaria diretta dal manager Ciro Verdoliva. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini visionando anche le numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di Fuorigrotta.

Il raid è avvenuto a poche settimane dal lancio della campagna vaccinale per la fascia d’età compresa dai 5 agli 11 anni e in un periodo storico dove i contagi sono tornati pericolosamente ad aumentare con gli ospedali cittadini che hanno riaperto reparti dedicati ai pazienti covid o, come il Cotugno, specializzato in malattie infettive, che ha riconvertito quasi tutti i reparti per accogliere i casi di contagio più gravi, nella maggior parte dei casi rappresentati da persone non vaccinate.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

