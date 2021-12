Tavola separata da una pellicola posizionata in modo verticale e una famiglia, che in occasione del cenone della vigilia del 24 dicembre, mangia insieme alla figlia positiva al covid-19. Fa discutere, e non poco, la foto pubblicata nelle scorse ore su diversi gruppi Facebook della provincia di Napoli.

“Io sono positiva ma loro non volevano lasciarmi da solo in camera, allora si sono ingegnati. Perché ho una famiglia speciale” commenta la ragazza in questione. Una immagine che scatena la reazione degli utenti. Numerosi i post di disapprovazione, ma anche ironici, relativi a un gesto si amorevole ma altrettanto incosciente.

“I miei volevamo cenare assieme, io ho detto di no, per la loro incolumità, anche se ammetto sia stato orribile mangiare da solo, ma non avrei mai messo i miei genitori in pericolo per puro egoismo” commenta un uomo, anche lui positivo al covid. “Si ok l’amore e la solidarietà ma prima di tutto ci vorrebbe un pochino di logica” aggiunge un altro utente.

“Non serve assolutamente a niente a meno che non abbiate la finestra aperta h24 e non parliate” aggiunge un altro.

Purtroppo con la crescita dei contagi nelle ultime settimane e la diffusione della nuova variante Omicron anche queste festività natalizie sono caratterizzata da forti momenti di solitudine per non mettere a rischio la salute degli altri.

C’è chi, sempre commentando la foto della tavola natalizia separata da una pellicola alimentare, prova ad andare oltre, ammettendo tuttavia che l’idea non mette al sicuro dal rischio contagio. “Vedo solo commenti del tipo “inutile” “si ammaleranno pure loro” e robe simili. Ma non notate l’amore che c’è in quella casa? In quella tavola? In quella famiglia? Ok, non è una cosa attrezzata bene, avete ragione, ma ciò che conta è l’amore che ci hanno messo per farlo. Per amore di non fare passare il Natale in camera da sola quella povera ragazza. Prendendosi la responsabilità di ammalarsi anche loro”.

Giovanni Pisano

