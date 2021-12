Stretta anti-covid in arrivo da parte del Governo. La cabina di regia si è tenuta nella mattinata di giovedì 23 dicembre a palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, i capi delegazione dei partiti di maggioranza e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Alle 17 invece il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo decreto per contrastare la pandemia e la diffusione della nuova variante Omicron che in Italia ha già toccato il 28,2% dei contagi totali. A seguire è prevista una conferenza stampa del ministro della Salute Roberto Speranza, del coordinatore del Cts Franco Locatelli e del portavoce del Cts Silvio Brusaferro.

In vista di Capodanno, da quanto emerge, il Governo valuta di vietare le feste in piazza o comunque gli eventi all’aperto che possano causare assembramenti nei giorni a cavallo del 31 dicembre.

Ecco le principali misure sulle quale è stato già trovato un accordo e che verranno ufficializzate a breve

Green pass durerà sei mesi

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale scenderà da 9 a 6 mesi.

Terza dose dopo 4 mesi

Con ordinanza del Ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento delle prime due dosi vaccinali.

Obbligo di mascherine all’aperto

Le mascherine saranno obbligatorie all’aperto anche in zona bianca. Disposizione questa già adottata da diversi sindaci e governatori, il primo è stato il presidente della Campania Vincenzo De Luca che non ha mai rimosso l’obbligo di mascherina all’aperto anche durante la scorsa estate.

Mascherine al chiuso: teatri, cinema, trasporti e stadi

Viene anche introdotto l’obbligo di Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto.

Ristorazione e consumo di cibi e bevande

Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato (quello cioè disponibile solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Chi ha il solo esito negativo del tampone potrà consumare solo seduto ai tavolini all’aperto.

Stop cibo e bevande in cinema o palazzetti

Si vieta pure il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Feste all’aperto vietate

Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. Saltano, quindi, le feste in piazza di fine anno.

Altri argomenti sui quali sono in corso valutazioni:

Tampone per discoteche e sale da ballo

L’ipotesi del tampone nei locali al chiuso è per chi non ha fatto ancora terza dose per passare una serata in discoteca, in un locale da ballo.

Tampone per le Rsa

Lo stesso iter previsto per le discoteche potrebbe riguardare chi vuole fare visita ai propri cari: seconda dose più tampone oppur terza dose.

Obbligo vaccinale dipendenti pubblici

Allo studio c’è anche l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori, dopo il personale sanitario e quello scolastico, le forze dell’ordine e quelle armate.

Screening straordinario per il rientro a scuola

Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti. Di questo si dovrebbe occupare il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo. Escluso invece già ieri dal presidente del Consiglio il prolungamento delle vacanze.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano