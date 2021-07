Un appello rivolto ai genitori per far vaccinare i figli prima dell’inizio dell’anno scolastico. E’ quello che rivolge il governatore della Campania alle mamme a ai papà nella consueta diretta social del venerdì. Vincenzo De Luca annuncia innanzitutto che “entro la prossima settimana elaboreremo piano specifico per la vaccinazione degli studenti” perché l’obiettivo “è di avere l’apertura dell’anno scolastico in presenza e in condizioni di sicurezza. Siamo la prima Regione d’Italia per percentuale personale scolastico vaccinale, oltre il 90 percento”.

“Dobbiamo continuare per popolazione studentesca”, il cui traguardo è quello di raggiungere l’80% dei giovani vaccinati altrimenti – secondo le parole del governatore – si rischia di iniziare l’anno scolastico con la didattica a distanza.

Da qui arriva la richiesta ai genitori. “Chiedo collaborazione alle famiglie – auspica De Luca – faremo un programma per 16enni, 17enni e 18enni da vaccinare tra luglio, agosto e inizio settembre. L’obiettivo che ci siamo dati, oltre che avere per fine settembre 4 milioni di nostri concittadini immunizzati – chiarisce – è anche di avere per settembre l’apertura dell’anno scolastico in presenza, ma in condizioni di sicurezza”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano