In un incidente verificatosi poco prima delle 7:30 del mattino a Rocca di Papa, in provincia di Roma, tre bambini e l’autista di uno scuolabus sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo, dopo che il veicolo su cui viaggiavano è uscito di strada, capovolgendosi su un lato.

Quando le forze dell’ordine e i mezzi del servizio di emergenza 118 sono giunti sul luogo, il minibus si trovava inclinato sulla fiancata sinistra lungo la via di San Sebastiano, nel comune dei Castelli Romani. Le circostanze che hanno portato il veicolo a finire nel canale di scolo parallelo alla strada devono ancora essere determinate.

La sala operativa del Comando vigili del fuoco di Roma ha immediatamente dispiegato sul luogo due squadre provenienti da Marino e Frascati, che hanno prontamente prestato soccorso ai cinque minori coinvolti di 12 anni, nonché al conducente e al suo assistente. L’indagine sulle cause dell’incidente è attualmente in corso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco