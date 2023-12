Una serata da dimenticare per Walter Mazzarri. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma all’Olimpico, in una gara condizionata dalle due espulsioni di Politano e Osimhen, si è chiusa la settimana horror del suo Napoli, che ha salutato anche la Coppa Italia uscendo aglio ottavi (4-0 contro il Frosinone).

Quello di ieri è il quinto Ko su otto partite sotto la sua gestione, una delusione a cui ha fatto seguito un curioso episodio divulgato da Repubblica. La solitudine del tecnico infatti, è stata accentuata a fine partita, quando si è trattenuto oltre tempo nelle tante interviste non riuscendo a ripartire in pullman con la squadra. E così, tra le 23 e le 24, in assenza di treni ad alta velocità ed aerei di linea, l’allenatore ha fatto ritorno in Campania in taxi. Oltre due ore di viaggio per pensare a come invertire la rotta.

Redazione

Luca Frasacco