Secondo mandato da Presidente, e una carica che saluterà – stavolta per davvero – nel 2029: Sergio Mattarella non è solo il Capo dello Stato più longevo della nostra Repubblica che oggi compie 80 anni, ma anche tra i più amati dal popolo. Un sondaggio di Demos & Pi per La Repubblica fa notare come la fiducia degli italiani nei confronti del capo dello Stato nel corso di questi anni si sia stabilmente consolidata, assestandosi costantemente sopra al 60 per cento. Nello studio pubblicato dal quotidiano si evidenzia un consenso che attraversa più generazioni e più colori.

Sergio Mattarella, il Presidente più longevo che piace a tutti

Ad una fetta di elettorato è stata posta la seguente domanda: “Quanta fiducia prova nei confronti del Presidente della Repubblica?”. Tante le risposte tra “Molta” e “Moltissima”. Un plebiscito che non guarda né a destra né a sinistra: 90% tra gli elettori di di Pd, Italia Viva e +Europa, 74% fra chi sostiene FI, 61% tra gli elettori della Lega, mentre è appena del 49% tra chi ha già scelto Futuro Nazionale di Vannacci.

Sergio Mattarella, plebiscito nei sondaggi di gradimento

Per quanto riguarda la fascia di età, i livelli di gradimento più elevati si riscontrano tra i più giovani (sotto i 25 anni): 63%, e anche tra gli over 65, dove si arriva fino all’85% dei consensi. Un apprezzamento che in tutti i casi si è consolidato negli anni. Basti pensare che la massima fiducia degli italiani raggiungeva il 49% nel 2015, ed è arrivata al 61% nel 2026.

Redazione

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Luca Frasacco