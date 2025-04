La Serie A ha scelto di fermarsi per la morte di Papa Francesco. Quattro le partite in programma oggi che saranno rinviate a data da destinarsi: la prima a saltare è stata Torino Udinese, in programma alle 12:30, poi Cagliari Fiorentina che si sarebbe tenuta alle 15:00, Genoa Lazio (18:00) e Parma Juventus (20:45). Lo ha fatto sapere la lega con un breve comunicato: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”.

“Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco – le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio”.

Redazione

Luca Frasacco