Nessuna indagine in Israele per la morte di Shireen Abu Akleh, la nota giornalista palestinese-americana di Al Jazeera che l’11 maggio era stata uccisa mentre stava seguendo per lavoro un’operazione dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale.

A comunicarlo oggi è stato l’esercito israeliano, che ha reso noto come la polizia militare, ovvero l’organismo interno che si occupa di presunti reati compiuti dal personale dell’esercito, non indagherà sulla morte della reporter 51enne.

Secondo l’esercito infatti non vi sono allo stato degli indizi che possano portare ad ipotesi di reato contro i militari israeliani presenti l’11 maggio nel campo profughi di Jenin, dove Shireen Abu Akleh è stata uccisa e il collega Ali Samodi, che lavora per il giornale Al-Quds è stato ferito alla schiena.

In un comunicato affidato al Jerusalem Post, l’esercito ha sottolineato come la morte della reporter di Al Jazeera non richiede l’apertura di una inchiesta in quanto non vi è il sospetto che sia stato compiuto un reato.

Al momento la ricostruzione di quanto accaduto nel campo profughi di Jenin è incerta, con uno scambio di accuse tra Israele e l’Anp, l’Autorità Nazionale Palestinese, l’organismo politico di governo della Palestina. Il 13 maggio scorso l’esercito aveva pubblicato un rapporto provvisorio in cui si sottolineava che “non è possibile stabilire l’origine dei fuoco che ha colpito” Shireen Abu Akleh.

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.

In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.

She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2022