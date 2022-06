A poco più di un mese dalla tragica morte di Shireen Abu Akleh, la giornalista 51enne palestinese-americana di Al Jazeera uccisa durante un reportage a Jenin, in Cisgiordania, piovono nuove accuse nei confronti dell’esercito israeliano.

A metterle nero su bianco è una inchiesta pubblicata dal New York Times, che conferma di fatto le ricostruzioni già pubblicate nelle scorse settimane da Cnn, Washington Post e Bellingcat: a sparare e uccidere la reporter sono stati i militari israeliani.

A nulla è valso per Shireen Abu Akleh indossare un elmetto protettivo ma soprattutto il giubbotto antiproiettile con la scritta ‘Press’ a caratteri cubitali: contro di lei, probabilmente intenzionalmente, anche se su questo punto lo stesso giornale sottolinea di non avere prove certe, sono stati esplosi ben 16 colpi di proiettile.

Al termine di una indagine portata avanti per un mese, il quotidiano americano ha smentito così la ricostruzione israeliana fatta dallo stesso esercito e dal premier Naftali Bennett, che aveva tirato in ballo l’ipotesi che la morte della giornalista potesse esser stata provocata dal ‘fuoco amico’ dei palestinesi armati.

A New York Times investigation found that the bullet that killed Shireen Abu Akleh, a Palestinian American journalist, was fired from the approximate location of an Israeli military convoy — most likely by a soldier from an elite unit. https://t.co/zHh33rknVT

— The New York Times (@nytimes) June 20, 2022