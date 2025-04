Lutto improvviso nel Lecce Calcio. Graziano Fiorita, 47 anni fisioterapista della squadra da oltre vent’anni al lavoro nel club giallorosso è morto nella notte mentre si trovava in ritiro con gli atleti a Coccaglio (in provincia di Brescia). Il Lecce stava preparando la prossima partita di campionato con l’Atalanta, ma dopo il tragico evento ha già comunicato il ritorno in città. L’annuncio è arrivato attraverso una nota sul proprio sito internet: “L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. «In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo (nato soltanto lo scorso anno ndr), alla mamma Francesca ed ai familiari tutti. La gara in programma domani con l’Atalanta – continua il club – verrà rinviata».

Chi era Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce

Graziano Fiorita è stato un “figlio d’arte”. Suo padre Fernando, scomparso nel 2023, era un punto di riferimento per tanti atleti di culturismo e aveva iniziato a lavorare nel mondo del calcio nel 1975, per poi arrivare tra i professionisti di Taranto e Lecce, dove ha passato le consegna al figlio, da oltre 20 anni nello staff tecnico della squadra. Fernando aveva lavorato nel Lecce dalla stagione 1990 a quella 1999, lasciando poi spazio a Graziano. “È stata un’emozione aver proseguito il lavoro di mio padre in questa società – raccontava Graziano a pianetalecce.it – A 6 anni invece di andare a giocare a pallone con i miei amici cercavo di cogliere tutti i segreti che mio padre adottava all’interno di uno spogliatoio di una squadra di calcio. È un mestiere che mi è sempre piaciuto e farlo nella squadra del mio cuore non ha prezzo. L’obiettivo della mia vita è quello di restare per sempre nel Lecce, mi piacerebbe superare ogni record storico di permanenza in un club professionistico” auspicava Graziano.

Il cordoglio dell’Atalanta

“Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’U.S. Lecce per la repentina ed improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. L’Atalanta rivolge ai familiari e alla società giallorossa le più sentite e sincere condoglianze”. Con queste parole la società bergamasca ha espresso la sua vicinanza per quanto accaduto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco