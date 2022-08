Nella calda mattinata del 10 agosto un uomo si è avvicinato, ha estratto la pistola e ha sparato alle gambe di un piccolo imprenditore di 51 anni. Una violenza avvolta nel mistero avvenuta a Mondragone in pieno giorno. La vittima è stata portata in ospedale con urgenza.

Tutto è successo in mattinata a Mondragone. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri il 51enne, piccolo imprenditore della zona, è stato avvicinato da una persona. Ha tirato fuori la pistola e ha fatto fuoco a distanza ravvicinata, sparando due proiettili che hanno colpito il 51enne alla gamba sinistra. Gli investigatori stanno verificando se con l’uomo che ha sparato ci fossero altre persone.

La vittima è stata poi condotta d’urgenza al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è tuttora ricoverata ma non in pericolo di vita. Indagini in corso per capire cosa sia successo.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro