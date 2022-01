Tragedia a Roma il giorno di Santo Stefano. Un uomo è morto dopo essere precipitato da una finestra della sua abitazione in via Cardinal Mistrangelo, nel quartiere romano Aurelio, mentre era in corso una perquisizione della polizia.

L’uomo, accusato di aver commesso una rapina, si trovava nel suo appartamento quando sono arrivati i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del Distretto Aurelio. Nel corso delle perquisizioni l’uomo ha tentato la fuga dalla finestra, senza però riuscirvi. Inutili i soccorsi: l’uomo è morto sul colpo. Avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

