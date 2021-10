Quando si sono svegliati non hanno trovato più vicino a loro, nella tenda, la piccola di quattro anni: Cleo Smith, la bambina scomparsa nel nulla da sabato scorso e la cui foto campeggia e circola sui giornali e sui media e sui social network ormai da giorni. Un caso che preoccupa e spaventa l’Australia. Si rincorrono i notiziari nel cercare nuovi dettagli sul giallo e gli appelli a segnalare qualsiasi informazione possa tornare utile al caso.

La famiglia era in vacanza in campeggio vicino Macleod, nell’ovest del Paese. Secondo quanto hanno dalla madre di Cleo e dal suo compagno, la sera prima la piccola si era addormentata accanto ai due genitori, e non era successo niente di strano. E all’1:30 la bimba si era svegliata per chiedere un po’ acqua, voleva bere. Poi nessuna traccia più. Quando la mattina poco dopo le 6:00 i due adulti hanno aperto gli occhi non hanno trovato la piccola. Sparito anche il sacco a pelo.

Quest’ultimo un dettaglio che fa pensare che la piccola non si sia allontanata da sola in quest’area remota e desolata. Un’area caratterizzata da dune di sabbia, arbusti, rocce. Alcuni abitanti della zona vivono in roulotte. La madre della piccola si chiama Elle, il suo compagno Jake. La donna aveva avuto Cleo da una precedente relazione. Hanno lanciato un ennesimo appello in questi giorni a contattare la polizia all’131 444 diffuso anche sui canali social della Western Australia Police Force.

La tenda era piazzata al campeggio di Blowholes a Macleod, a 50 chilometri da Carnavon. La piccola era stata messa a letto in un sacco a pelo rosso e nero e indossava un pigiama a un pezzo rosa e viola con un disegno blu e giallo. È una bambina bionda con occhi nocciola. Le forze dell’ordine e i reparti impegnati nelle ricerche hanno espresso preoccupazione per la sorte della bambina. È più passa il tempo più sale la paura per le condizioni della piccola.

Le ricerche stanno proseguendo via mare e via terra. Alcuni campeggiatori hanno riferito di aver sentito un’automobile sgommare verso le tre di notte. Il padre biologico di Cleo, Daniel Staines, è stato invitato a presentarsi nella stazione di polizia di Mandurah, a circa mille chilometri dal luogo della scomparsa. Nessuna evidenza finora sul suo coinvolgimento nella vicenda. Gli inquirenti non si sono sbilanciati su alcuna pista in particolare.

