Nella sede del Consiglio del Municipio Roma III, in piazza Sempione, e in quella della Giunta in via Fracchia “non sono state issate le bandiere a mezz’asta“. Lo sottolineano in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, e il capogruppo di FdI nel Municipio Roma III, Manuel Bartolomeo.

“La becera ideologia del presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne non si ferma neanche davanti a un lutto nazionale”, affermano i due esponenti FdI.

“Malgrado la disposizione ufficiale arrivata dal cerimoniale di Roma Capitale, infatti, nella sede del Consiglio in piazza Sempione e in quella della Giunta in via Fracchia non sono state issate le bandiere a mezz’asta”, ribadiscono Rocca e Bartolomeo.

“Una decisione totalmente pretestuosa – concludono – e priva di senso che è solo uno sfregio alla memoria di un personaggio politico che ha segnato gli ultimi decenni della politica italiana”.

Redazione

Redazione