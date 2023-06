Oggi è il giorno del lutto nazionale. Familiari e amici si sono ritrovati ad Arcore per dare l’ultimo saluto al Presidente. Nella cappella di villa San Martino ieri c’è stato l’abbraccio tra il fratello di Berlusconi, Paolo, e i cinque figli riuniti attorno al feretro. Un momento di profondo raccoglimento, riportato tra le pagine del Corsera, per salutare per l’ultima volta il Cavaliere che ha cambiato l’italia.

Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Tutti insieme, forti come non mai in un momento in cui devono andare avanti con le loro forze, in un momento in cui non hanno perso una guida oltre che un padre. Un senso di unità che hanno comunicato sulle pagine dei principali quotidiani. La pagina acquistata su Il Riformista nella quale si rivolgono al «Dolcissimo papà», e gli dicono: «Grazie per la vita. Grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi». Firmato semplicemente Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi, sopra una foto di Berlusconi di profilo, sorridente.

Telecamere, fotografi e la folla di cittadini e istituzioni. È tutto pronto in piazza Duomo a Milano per rendergli il doveroso omaggio. I figli, uniti come voleva il padre, siederanno nelle panche sulla destra nella navata centrale del Duomo. Per il Cavaliere sono previsti lutto nazionale e funerali di Stato. Come ha confermato la curia di Milano, le esequie saranno presiedute da Mario Delpini, arcivescovo del capoluogo lombardo e vedranno la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Funerali di Stato

A differenza delle esequie solenni, a cui partecipano le massime cariche istituzionali ma che non sono finanziate dal Governo, i funerali di Stato prevedono entrambi i punti, secondo la legge n. 36 del 7 febbraio 1987. Tra le spese a carico dello Stato figurano non solo l’organizzazione del rito funebre ma anche il trasporto della salma e la sua sepoltura.

Normalmente, le esequie di questo tipo sono riservate, e anzi obbligatorie – salvo diverse indicazioni dalla famiglia – per il presidente della Repubblica, del Senato, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri della Corte costituzionale.

Per queste cariche, i funerali di Stato sono previsti in qualsiasi circostanza, sia che siano ancora in carica che se la scomparsa avvenga successivamente al loro mandato.Tra coloro ai quali Palazzo Chigi paga le esequie rientrano anche i ministri della Repubblica, ma solo se sono in carica al momento del decesso.

Il cerimoniale

Le norme scandiscono i momenti e i gesti della cerimonia, e dispongono indicazioni sul dress code dei partecipanti, sulle onorificenze, sull’allestimento della camera ardente e sull’esposizione della bandiera nazionale.

In tema di vestiario, abiti scuri o neri sono previsti sia per gli uomini sia per le donne, con l’aggiunta di qualche accorgimento in più nel caso di funerali di presidenti o ex presidenti della Repubblica. In questa circostanza, agli uomini è richiesto di indossare la cravatta nera lunga e, a volte, anche frac e gilet nero, insieme con l’onorificenza a forma di rosetta. Per le donne, invece, obbligo di abito nero lungo con onorificenza a forma di spilla e velo nero a coprire il viso. Militari e appartenenti a corpi armati, infine, indosseranno in ogni caso la divisa, seguendo le indicazioni dei dipartimenti di appartenenza.

La camera ardente in genere deve essere chiusa all’accesso dei cittadini entro un’ora dal tramonto e può essere allestita anche nelle sedi degli organi a cui il defunto apparteneva. Nel caso specifico di Berlusconi, tuttavia, non è stata allestita alcuna camera ardente, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e la bandiera del Paese non avvolgerà la sua bara.

Quest’ultima, infatti, è un plus che si riserva a presidenti o ex presidenti della Repubblica, militari o dipendenti pubblici caduti per la Patria, vittime di azioni terroristiche o di attentati della criminalità organizzata e Medaglie d’oro al Valore militare.

Gli onori militari al feretro all’ingresso e all’uscita della Cattedrale milanese; la presenza di un rappresentante del Governo, in questo caso lo stesso presidente Mattarella, con una corona in posizione di rilievo rispetto alle altre; un’orazione commemorativa ufficiale.