L’ingresso nel Duomo mano nella mano con Marina Berlusconi, le lacrime e lo sguardo fisso sul feretro di Silvio Berlusconi, la carezza al carro funebre e l’uscita di scena mentre i figli e i familiari dell’ex presidente del Consiglio ringraziavano la folla. E’ l’ultimo addio di Marta Fascina al leader di Forza Italia. La deputata 33enne originaria di Melito Porto Salvo ha assistito alla cerimonia funebre accanto alla primogenita del suo compagno. Entrambe, come hanno mostrato più volte le telecamere durante i funerali, si sono commosse e hanno pianto.

Fascina, con il volto tirato per la commozione, indossava giacca e pantaloni neri e una camicia blu. All’uscita della bara dal Duomo, prima della chiusura del portellone, ha salutato in lacrime e con una carezza il feretro. Poi è andata via scortata dalla sicurezza mentre i figli ringraziavano i presenti. Barbara Berlusconi ha rivolto una “grazie di cuore” alla piazza del Duomo di Milano che ha tributato al padre un lungo e affettuoso applauso.

L’unica a violare il dress code è stata la conduttrice Mediaset Maria De Filippi, vestita in bianco. Le figlie più giovani del Cavaliere, Barbara ed Eleonora, elegantissime e in nero, quasi rigorose nell’atteggiamento e nei look. Pier Silvio sportivo in giacca e camicia blu e jeans. Giacca e pantalone sopra camicia scura anche per l’ex moglie Veronica Lario e la primogenita Marina.

In completo classico grigio il figlio più giovane di Berlusconi, Luigi. Tailleur e gonna longuette nere, un po’ seriose, ma molto eleganti le sorella Barbara e Eleonora. La prima indossava un cerchietto gioiello, la seconda un cappellino nero con veletta.

Presente anche la ex compagna di Berlusconi Francesca Pascale. Molto commossa e con occhiali scuri, non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “Vi chiedo scusa non è il momento”. Poi successivamente all’agenzia LaPresse ha commentato: “È una giornata così triste. Profondamente triste, per me non ci sono parole, una cosa che non mi aspettavo nella maniera più assoluta, non c’è una parola che sia giusta in questo momento. Personalmente, parlo a titolo personale, Berlusconi lascia un vuoto enorme, impossibile da colmare, una persona così stupenda e straordinaria lascia soltanto un vuoto incredibile, tantissimi ricordi stupendi”, ha detto Pascale, aggiungendo appunto che “non esiste al mondo un’altra persona come Berlusconi”.

In tema di vestiario, stando al cerimoniale, abiti scuri o neri sono previsti sia per gli uomini sia per le donne, con l’aggiunta di qualche accorgimento in più nel caso di funerali di presidenti o ex presidenti della Repubblica. In questa circostanza, agli uomini è richiesto di indossare la cravatta nera lunga e, a volte, anche frac e gilet nero, insieme con l’onorificenza a forma di rosetta. Per le donne, invece, obbligo di abito nero lungo con onorificenza a forma di spilla e velo nero a coprire il viso. Militari e appartenenti a corpi armati, infine, indosseranno in ogni caso la divisa, seguendo le indicazioni dei dipartimenti di appartenenza.

Ciro Cuozzo