“Berlusconi è inimitabile e incomprimibile, non lo puoi incasellare in un giudizio“. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva e direttore editoriale del Riformista, nel corso dello speciale sulla scomparsa di Silvio Berlusconi, andato in onda ieri sera su Canale 5 e condotto da Paolo Del Debbio. Per Renzi, Berlusconi, “ha scritto la storia”. “I nostri rapporti sono sempre stati di grande rispetto”, dice. “Di me apprezzava che cercassi di contrastarlo, senza odiarlo, perché Berlusconi voleva piacere a tutti. Non riusciva ad accettare l’idea che ci fosse un odio ideologico nei suoi riguardi”, ricorda Renzi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione