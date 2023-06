“Una persona cara, un vero amico, del quale ho ammirato la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti”: così il presidente russo Vladimir Putin su Silvio Berlusconi, scomparso oggi a Milano.

Del ricordo hanno riferito Novosti e altre agenzie di stampa a Mosca. “Berlusconi sarà ricordato in Russia come un convinto e coerente sostenitore del rafforzamento dei rapporti di amicizia tra i nostri Paesi” ha sottolineato Putin. “Per me Berlusconi era una persona cara, un vero amico, del quale ho sinceramente ammirato la saggezza e capacità di prendere decisioni lungimiranti”, ha concluso il presidente russo.

