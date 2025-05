È il giorno della finale degli Internazionali di Roma, che vedrà per la prima volta Jannik Sinner protagonista. Dopo i tre mesi di squalifica, all’atto più importante di un torneo, l’altoatesino è chiamato a confrontarsi nel duello generazionale con Carlo Alcaraz, testa di serie numero 3.

Internazionali Roma, a che ora si gioca la finale Sinner Alcaraz

Il match si giocherà sul Campo Centrale, sarà il terzo incontro di giornata a partire dalle 12.00, e sarà preceduto dal doppio femminile che vedrà protagonista la neo vincitrice del torneo Jasmine Paolini in coppia con Sare Errani: il duo delle azzurre sfiderà Kudermetova/Merrtens; poi il doppio maschile anticiperà la finale. Sinner e Alcaraz dunque non si affronteranno prima delle 17.00.

Sinner Alcaraz, dove vederla in tv e streaming

I precedenti vedono in vantaggio lo spagnolo, 6-4 nei confronti diretti sul circuito maggiore. La finale sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, streaming su Rai Play, Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Sinner Alcaraz, quanto guadagna il vincitore degli Internazionali di Roma

Cresce il tennis italiano e di pari passo il montepremi della competizione più importante. ATP ha innalzato il prize money rispetto allo scorso anno portando per il torneo maschile la cifra a 8.055.385 euro rispetto ai 7.877.020 euro dello scorso anno. Chi tra Sinner e Alcaraz alzerà il trofeo intascherà quasi un milione di euro, 985.030 per la precisione. Lo sconfitto potrà contare su un premio di consolazione di mezzo milione.

L’elenco dei premi per il maschile

vincitore: 985.030 euro;

finalista: 523.870 euro;

semifinalista: 291.040 euro;

quarti di finale: 165.670 euro;

ottavi: 90.445 euro;

terzo turno: 52.925 euro;

secondo turno: 30.895 euro;

primo turno: 20.820 euro.

Il montepremi è stato innalzato anche da WTA, e la vincitrice Jasmine Paolini ha staccato un assegno da 877.390 euro, con la possibilità di dividere i 300.000 euro del premio del doppio con Sara Errani.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco