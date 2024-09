Jannik Sinner è ad un passo dal suo secondo Slam. Dopo aver vinto gli Open d’Australia a gennaio l’altoatesino può confermare la sua prima posizione al mondo anche negli US Open, davanti ad un pubblico che farà interamente il tifo per il suo avversario, Taylor Fritz.

Chi è l’avversario Taylor Fritz

A New York infatti l’Arthur Ashe Stadium sosterrà il 26enne californiano, primo americano ad arrivare all’ultimo atto a Flushing Meadows dai tempi di Andy Roddick nel 2003. Fantastico l’ultimo allo del tennista: il numero 12 ATP ha trovato tre vittorie pesantissime su top ten: due volte contro Zverev e una contro Ruud, tra Wimbledon e US Open. Lo statunitense ha vinto otto tornei ATP in carriera, tra i quali spicca il Masters 1000 di Indian Wells 2022 nello stesso anno in cui ha battuto tutti nel 500 di Tokyo. Nei 250 le altre sei affermazioni.

Sinner-Fritz, I precedenti

Sarà il terzo incontro ufficiale tra i due sul circuito maggiore: i due precedenti risalgono ad Indian Wells, dove nel 2021 ebbe la meglio propria il californiano negli ottavi di finale, mentre nel 2023 vinse Sinner, erano i quarti di finale.

Dove vedere Sinner – Fritz, finale US OPEN 2024

Il match si giocherà alle ore 20:00 italiane, quando a New York saranno le 14:00. Sarà possibile seguire in match in diretta tv in chiaro su SuperTennis canale 64 del digitale terrestre, ma anche disponibile su Sky al 212. Gli abbonati Sky Sport potranno scegliere anche di seguire in match su Sky Sport Uno (201). L’incontro sarà visibile in streaming anche sul sito di SuperTennis, SkyGo e Now tv.

Luca Frasacco