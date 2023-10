La Slovacchia ha “problemi più grandi” della questione Ucraina. Così ha risposto l’ex premier slovacco Robert Fico, nel corso della conferenza stampa seguita all’annuncio della vittoria del suo partito Smer-Sd alle elezioni legislative anticipate che si sono tenute sabato 30 settembre nel Paese.

Durante la campagna elettorale, Fico ha dichiarato che, in caso dovesse tornare alla guida del governo, Bratislava non fornirà più armi a Kiev. “Pensiamo che l’Ucraina sia un’enorme tragedia per tutti e se Smer formerà il governo, con o senza il primo ministro, faremo del nostro meglio per avviare colloqui di pace il prima possibile”.

“Noi non cambieremo la nostra posizione, siamo pronti a fornire un aiuto umanitario e a contribuire alla ricostruzione del Paese, ma conoscete la nostra opinione sulle armi all’Ucraina”.

