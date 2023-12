Una trovata pubblicitaria. Pure ben riuscita, per far credere a tutto l’universo social (e non solo) di aver rinunciato alle canne. Snoop Dogg non ci pensa proprio a smettere di fumare e il mito del cantante avvolto da una nuvola bianca che odora di cannabis al momento non crolla.

L’annuncio di Snoop Dogg aveva ingannato tutti

“Dopo molte considerazioni e conversazioni con la mia famiglia, ho deciso di smetterla col fumo. Vi prego di rispettare la mia privacy in questo momento”

La smentita di Snoop Dogg, solo trovata pubblicitaria

Ma, ora, a distanza di pochi giorni, è chiaro a che fumo si riferisse la star statunitense: quello di un barbecue. In un filmato su Instagram si vede infatti Snoop Dogg pubblicizzare un braciere innovativo senza fumo: “Ho un annuncio: smetto col fumo” esordisce nel video per poi aggiungere:

“So cosa state pensando: “Snoop, il fumo è una tua caratteristica”. Ma ne ho abbastanza. Basta con la tosse e coi vestiti che puzzano”

Negli ultimi minuti del video, arrostisce un marshmallow e se la ride, consapevole (forse) di aver beffato tutti.

Giulio Pinco Caracciolo