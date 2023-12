Daddy Yankee seguirà solo Gesù e d’ora in poi sarà a sua completa disposizione. Annuncio che lascia tutti perplessi e sospettosi dopo quello di Snoop Dogg che aveva dichiarato di aver deciso di non fumare mai più marijuana. Eppure sembra tutto vero. Daddy Yankee, il rapper del reggaeton che ci ha fatto ballare con la hit internazionale La Gasolina ora metterà la sua arte a disposizione solo ed esclusivamente di Gesù. Insomma sembra una conversione in piena regola.

Daddy Yankee:”Mi ritiro dalla musica per seguire Gesù”

“Questo giorno per me è il più importante della mia vita. Stasera riconosco, e non mi vergogno di dirlo al mondo intero, che Gesù vive in me e che io vivrò per lui”.

A parlare dal palco di Puerto Rico è Daddy Yankee, pseudonimo di Ramón Luis Ayala Rodríguez, artista autore di hit mondiali come “La Gasolina”, che ha partecipato anche alla realizzazione di “Despacito”.

Daddy Yankee e l’annuncio che lascia sbalorditi i fan

“Questa è la fine di un capitolo e l’inizio di uno completamente nuovo. Tutti gli strumenti che ho, la musica, i social media, un microfono, sono ora per il regno. Non seguite un uomo, io sono una persona, a tutti quelli che mi hanno seguito, seguite Gesù Cristo”, fa sapere il rapper, tra coloro che ha portato il genere del reggaeton al successo in tutto il mondo.

Daddy Yankee e il vuoto dentro: “Cerco di trovare un significato nella mia vita”

“Per molto tempo ho cercato di riempire un vuoto nella mia vita che nessuno poteva colmare. Stavo cercando di completare e trovare un significato nella mia vita. A volte sembravo molto felice, ma mancava qualcosa per completarmi. E devo confessare che quei giorni sono finiti”, ha concluso Daddy Yankee.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo