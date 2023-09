Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è giunto a Sochi per incontrare il leader del Cremlino Vladimir Putin. Il vertice vede come punti all’ordine del giorno la possibile mediazione di Ankara nel conflitto in Ucraina e il futuro dell’accordo sul grano nel Mar Nero, mirando a rinnovare la precedente intesa – mediata dalle Nazioni Unite e dalla Turchia nel luglio 2022 – che aveva consentito a circa 33 milioni di tonnellate di grano e altri prodotti di lasciare tre porti ucraini in sicurezza dai pericoli della guerra tra Russia ed Ucraina.

“La Russia è aperta ai negoziati su un accordo sul grano – ha affermato Putin – so che volete mettere sul tavolo la question su questo punto siamo aperti ad un negoziato”.

Anche il leader turco ha promesso un annuncio al termine del vertice appena avviato.

Seguono aggiornamenti

