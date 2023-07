“Sono lieto di annunciare che dopo l’incontro che ho ospitato con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e il premier svedese, Ulf Kristersson, il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione della Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile e garantirne la ratifica. Questo è un passo storico che rende tutti gli alleati Nato più forti e più sicuri”. Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

La Svezia è uno dei cinque membri dell’Unione Europea che non fanno parte della NATO. La Svezia aveva però aderito il 9 maggio 1994 al Partenariato per la pace, un programma di partnership tra la NATO ed alcuni Paesi non membri.

Il Regno di Svezia e la NATO hanno avuto da sempre uno stretto rapporto e svolgono regolarmente esercitazioni congiunte, hanno cooperato più volte in operazioni di mantenimento della pace e condividono informazioni.

Storicamente, una minoranza della popolazione svedese si era espressa a favore dell’adesione alla NATO, almeno fino all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e la Svezia ha presentato domanda di adesione all’organizzazione il 18 maggio 2022. Il 5 luglio 2022, la NATO ha firmato il protocollo di adesione della Svezia all’Alleanza.

Sebbene l’adesione della Svezia non sia stata pienamente ratificata dagli Stati membri della NATO e non sia ancora un membro a pieno titolo, il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg aveva dichiarato nel marzo 2023 che era “inconcepibile” che la NATO non avrebbe risposto se la sicurezza della Svezia fosse stata minacciata. Oggi infine la storica decisone.

“La Svezia sosterrà attivamente gli sforzi volti a rinvigorire il processo di adesione della Turchia all’Ue, un processo che preveda anche la modernizzazione dell’unione doganale Ue-Turchia e la liberalizzazione dei visti”: è quanto si legge nella nota diffusa dalla Nato al termine dell’incontro tra il presidente turco, Recep Taiyyp Erdogan, il premier svedese Ulf Kristersson e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Nell’accordo siglato oggi “la Turchia e la Svezia si impegnano per aumentare il commercio e la Svezia si attiverà per sostenere il processo di adesione della Svezia all’Ue, con la rimozione delle barriere doganali e la liberalizzazione dei visti”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine dell’incontro tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il premier svedese, Ulf Kristersson.

