Un soldato americano, che sarebbe dovuto tornare negli Stati Uniti per motivi disciplinari, è stato arrestato in Corea del Nord dopo aver attraversato illegalmente il confine. Secondo quanto riferisce il funzionario statunitense Isaac Taylor alla Cnn, il militare avrebbe attraversato il confine “di sua volontà e senza autorizzazione”. L’emittente americana ha riportato che l’uomo era in abiti civili durante il tour.

L’uomo è stato fermato dalle autorità di Pyongyang dopo aver sconfinato nella Corea del Nord durante un tour nell’area di sicurezza congiunta al confine con la Corea del Sud. I casi di americani o sudcoreani che disertano verso la Corea del Nord sono rari, mentre più di 30mila nordcoreani sono fuggiti in Corea del Sud per sfuggire alla repressione e alle difficoltà economiche del regime, oggi guidato da Kim Jong-un, dopo la fine della guerra di Corea del 1950-53.

Conferme arrivano anche dal Comando delle Nazioni Unite a guida americana, incaricato di controllare il sorvegliatissimo 38° parallelo che separa le due Coree in un momento storico già segnato dalla tensioni sul programma nucleare portato avanti dalla Corea del Nord. Il soldato americano era in visita al villaggio di confine coreano di Panmunjom, situata all’interno della Zona demilitarizzata lunga 248 chilometri, e avrebbe attraversato il confine con il nord senza autorizzazione. “Riteniamo che sia attualmente in custodia della Corea del Nord e stiamo lavorando con le nostre controparti delle Kpa (le forze armate nordcoreane) per risolvere questo incidente”, ha comunicato il Comando.

All’emittente Cbs, un testimone ha spiegato di aver visto un uomo “scoppiare fragorosamente a ridere” prima di correre tra alcuni edifici in direzione del confine nordcoreano intorno alle 15:30 (ora locale). “All’inizio ho pensato a uno scherzo di cattivo gusto, ma quando non è tornato ho capito che non era uno scherzo, e allora tutti hanno reagito e la situazione è diventata folle” ha sottolineato il testimone.

Nel novembre del 2017 i soldati nordcoreani spararono circa 40 proiettili quando uno dei loro colleghi provò a sfuggire dal confine; il soldato fu colpito cinque volte e fu poi trovato sotto un mucchio di foglie sul lato meridionale di Panmunjom. È sopravvissuto e ora si trova in Corea del Sud.

Redazione

Ciro Cuozzo