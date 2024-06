Le Pen guadagna due punti percentuali rispetto al voto delle Europee, Macron cresce rispetto agli ultimi sondaggi e i cittadini francesi sentono particolarmente le elezioni legislative in programma il prossimo 30 giugno con il secondo turno fissato il 7 luglio prossimo. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal quotidiano conservatore francese Le Figaro che a quasi due settimane dal voto delle Europee fotografa l’attuale situazione politica.

Gli estremisti di destra del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella sono stimati al 34%. Seconda forza è il Nuovo Fronte Popolare, ovvero la sinistre, verdi e socialisti, quotato al 29%. Segue Renaissance di Macron e del primo ministro Gabriel Attal al 22%, in crescita di quattro punti percentuali rispetto al sondaggio di inizio settimana.

Sondaggi Francia, maggiore affluenza alle urne

Il sondaggio di Le Figaro registra anche un maggior interesse, come è naturale che sia, verso le prossime elezioni. Se alle Europee in Francia l’affluenza registrata è stata del 51%, al momento il dato stimato è di almeno il 64% degli elettori che si recheranno alle urne. Un dato che va però analizzato perché le elezioni politiche rispetto alle Europee creano sempre maggior coinvolgimento dei cittadini. E’ in quest’ottica il dato del 64% è più alto rispetto a quello delle ultime legislative del 2022 quando il 59% dei francesi partecipò al voto.

Accolto, almeno stando ai sondaggi, anche l’appello dei giocatori della nazionale di calcio transalpina che nei giorni scorsi, da Mbappè a Thuram, avevano invitato i francesi a non disertare le urne con l’attaccante interista che si è sbilanciato contro il partito di Le Pen, appoggiato successivamente anche dal fenomeno appena acquistato dal Real Madrid.

Alla recenti europee, Rassemblement National ha raccolto il 32% di voti, record assoluto nella storia del partito, doppiando la lista di Macron, ferma al 14,9%.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo