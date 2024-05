“Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?”. Così la premier Giorgia Meloni ha salutato il governatore della Campania Vincenzo De Luca al suo arrivo a Caivano. I due si sono stretti la mano, il presidente della Regione ha risposto “Benvenuta, bene di salute”, ma sembra essere stato colto di sorpresa. Il video di quanto avvenuto è stato pubblicato su X dall’account di Atreju, che negli ultimi tempi sta sfoggiando tutte le sue armi in piena campagna elettorale, accompagnato dalla frase “Giorgia, insegnaci la vita”.

Il precedente tra Meloni e De Luca

Solo mesi fa Vincenzo De Luca aveva beccato a distanza la premier, appellandola proprio con il termine ‘stronza‘, in un video uscito. “È tollerabile questo comportamento? Qui ci sono centinaia di sindaci che non hanno soldi per l’amministrazione quotidiana, e lei ci dice ‘lavorate’. Ma lavora tu, stronza!” aveva detto De Luca.

Il commento di De Luca

Un saluto particolare, quello ricevuto da De Luca a Caivano da parte di Giorgia Meloni. Il presidente della Regione Campania, in risposta ai giornalisti, ha commentato quanto successo a margine della inaugurazione del nuovo centro sportivo Delphinia. “Siamo persone ben educate, ci siamo salutati, siamo garbati, ospitali e con senso di opportunità per giornate come questa”, ha detto De Luca.

