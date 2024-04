Aveva bisogno di riposare perché si sentiva stanco e così aveva chiesto 10 giorni di ferie alla titolare della ditta di Padenghe sul Garda dove lavorava da un anno. Cristian Cataldo però non è più tornato dalle ferie di Pasqua ma nessuno inizialmente si è allarmato.

I corpi in un lago di sangue: le vene dei polsi tagliate

Il corpo di Cristian e della sua fidanzata – una donna cinese del 1979 – è stato trovato nell’appartamento di Lonato dove abitava in affitto da pochi mesi. Nessun comportamento sospetto e nulla che facesse presagire l’immane tragedia, fanno sapere dalla ditta. La tragedia nel giorno di Pasquetta in una corte di Madonna della Scoperta.

Nell’abitazione corde, coltelli e attrezzi

Cristian Cataldo 49enne – sposato e padre di una figlia – avrebbe ucciso la donna che frequentava da poco tempo per poi togliersi la vita. Entrambi sono stati trovati con le vene dei polsi tagliate, in un bagno di sangue. Nell’abitazione, i carabinieri di Lonato e Desenzano avrebbero trovato di tutto: coltelli, corde, attrezzi. Cosa sia successo nell’appartamento a fianco del santuario della Madonna della Scoperta, e perché Catalano abbia deciso di ammazzare la fidanzata e poi uccidersi, resta un mistero sul quale solo le indagini potranno forse far luce.

Cristian non si era mai preso una pausa dal lavoro in ditta

“Prima di Pasqua mi aveva chiesto una decina di giorni di ferie, perché non si sentiva in forma e aveva bisogno di riposare: avrebbe dovuto rientrare la settimana prossima – dice la titolare della ditta – credo fosse la prima volta che si prendeva una pausa, durante l’estate aveva lavorato senza sosta. Ma non ha mai manifestato malesseri e non è mai apparso turbato: era tranquillo e pacato e non ha mai creato problemi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo