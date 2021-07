Space Adventure, l’emozionante mostra che negli ultimi 4 anni ha visto affluire oltre quattro milioni di visitatori, è stata allestita al Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio, piccolo borgo della costa tirrenica calabrese.

Sarà possibile visitarla per tutta l’estate. La mostra è aperta tutti i giorni secondo questo calendario: 8:30 – 12:30 (ultimo ingresso ore 11:30); 17:00 – 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00). Per info: https://www.space-adventure.it.

Più di ottanta oggetti originali forniti dalla NASA, con l’aggiunta di modelli provenienti dall’Agenzia Spaziale Europea, dall’Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia Space.

Navicelle spaziali, satelliti, razzi e modelli in scala vi faranno rivivere la più grande avventura dell’uomo, quella che l’ha portato oltre il nostro pianeta, grazie all’immaginazione, al coraggio e all’intelligenza di sognatori, scienziati, tecnici e astronauti.

COME ARRIVARE A FIUEMFREDDO BRUZIO

IN AUTROSTRADA:

da NORD – autostrada A3 SA-RC/uscita Cosenza Nord direzione Paola/SS.18 direzione Reggio Calabria (km 40 circa)

da SUD – autostrada A3 SA-RC/uscita Falerna direzione Amantea (km 30)

IN TRENO:

Stazione di Paola

Stazione di Amantea

In stazione è possibile usufruire di taxi, bus (AUTOSERVIZI PREITE o S.A.T.)

e di servizi navetta per arrivare alla propria destinazione

IN AEREO :

SUF – Aeroporto di Lamezia Terme situato a circa 35 km

© Riproduzione riservata

Redazione