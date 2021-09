La quiete del sabato mattina in un quartiere di Trieste è stata spezzata dal rombo dei colpi di pistola. Intorno alle 8 via Carducci per qualche secondo si è trasformata in un far west. Sarebbero 8 i feriti, di cui uno è grave. Tutto è avvenuto in pieno giorno davanti a un bar a seguito di una brusca lite. Secondo le prime informazioni, nella rissa sono state usate spranghe e sparati colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia, che isolato l’area.

Come riferito dall’Ansa, la situazione viene definita in evoluzione da parte degli inquirenti mentre sono scattate le ricerche nella zona e intorno alla città. Nella vicenda sarebbero coinvolte numerose persone. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno, Chiara De Grassi. Sul posto stanno operando polizia, carabinieri, guardia di finanza e, ovviamente soccorritori del 118 con ambulanze.

La sparatoria è avvenuta all’esterno di un locale di via Carducci all’angolo con la via San Francesco, in centro, forse tra gruppi di operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi, secondo alcune indiscrezioni, scaturita in seguito a dissidi proprio per questioni di lavoro. Dopo un iniziale diverbio, i gruppi, composti di numerose persone, si sarebbero scontrati anche con spranghe. Soltanto dopo qualcuno avrebbe estratto pistole e sparato alcuni colpi. Subito dopo alcuni fuggitivi sarebbero stati inseguiti dalle forze dell’ordine.

“Ho sentito un gran trambusto, ma in un primo momento non avevo capito cosa stesse succedendo. Persone si rincorrevano e all’apparenza sembrava che fosse un gioco tra di loro. Poi ho visto un’altra persona a terra, che aveva perso i sensi e ho realizzato quanto stava accadendo”. Descrive così all’Ansa una barista gli attimi concitati di questa mattina con la sparatoria in centro a Trieste. Il locale dove lavora si trova esattamente di fronte al luogo in cui è avvenuta la vicenda. “Lavoro qui da 33 anni, non ho mai visto una scena di violenza”, aggiunge. “Non ho avuto paura”.

Alcune persone, probabilmente due, sarebbero state bloccate dalle forze dell’ordine mentre stavano lasciando la città. Da quanto si apprende erano ancora armati. È in corso la loro identificazione. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’eventuale coinvolgimento avuto nella sparatoria.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro