Freddato in casa, nell’appartamento in cui viveva al Tuscolano, a Roma. La vittima dell’omicidio aveva 54 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del Commissariato San Giovanni e il personale del 118. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A indagare è la Polizia di Stato.

A far scattare l’allarme era stato la stessa vittima. Aveva chiamato la polizia e detto di essere stato ferito dai colpi di un’arma da fuoco. Era passata da poco la mezzanotte, tra i quartieri di Torpignattara e Quadraro, in via dei Pisoni. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sono state affidate dai pm di Roma ai poliziotti della Squadra Mobile.

La vittima, classe 1969, aveva avuto diversi precedenti penali, anche per droga. Chi ha esploso i colpi si è dato alla fuga. In corso gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’omicidio.

