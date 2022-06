Sono 46 le persone trovate senza vita, una ventina invece quelle ferite, all’interno di un camion a San Antonio, in Texas.

Si tratta di un gruppo di immigrati illegali, entrati nel Paese dopo un viaggio della disperazione dal Messico. Come riporta il New York Times, quello avvenuto oggi è il peggiore incidente riguardante immigrati degli ultimi anni. Il Texas sta sperimentando una forte ondata di migranti e nelle ultime settimane anche un caldo torrido, che potrebbe forse essere la causa dell’ultima tragedia. I migranti erano stipati in condizioni estreme, senza acqua né aria. Le autorità federali stanno assistendo quelle locali nelle indagini.

A scoprire il furgone gli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani. Scomparso invece l’autista del mezzo, che lo ha abbandonato dopo aver scoperto i corpi senza vita al suo interno.

“E’ una tragedia. Ci sono 46 persone che avevano una famiglia e cercavano una vita migliore”, ha detto il sindaco di San Antonio Ron Nirenberg, che pur non specificando la nazionalità dei morti o il numero di minori presenti nel veicolo, ha affermato che si tratta di migranti che avevano attraversato il confine tra Stati Uniti e Messico.

Una strage che per il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, vede la responsabilità del presidente Joe Biden: “Queste morti sono di Biden: sono il risultato delle politiche mortali dei confini aperti e mostrano le conseguenze del suo rifiuto di attuare la legge“, ha twittato il governatore dello Stato.

At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas.

These deaths are on Biden.

They are a result of his deadly open border policies.

They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2022